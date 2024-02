Baby calciatore di 12 anni morto a Torino | la versione della Asl | fatti tutti gli accertamenti

Baby calciatore muore a 12 anni. “Dimesso dall'ospedale poche ore prima”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tragedia in provincia di: mercoledì poco primamezzanotte Andrea Vincenzi,di 12, èall’ospedale Regina Margherita dopo essere stato dimesso poche ore prima dall’ospedale di Chivasso.dimesso dopo una sospetta polmonite Secondo una prima ricostruzione, il dodicenne, che giocava negli Esordienti dellla società calcistica USD Gassino-Sanraffaele, aveva accusato un malore ed era stato accompagnato dai genitori al Pronto soccorso di Chivasso per una sospetta polmonite venendo subito dimesso. Il giovanissimoera tornato nella sua abitazione a Castiglione Torinese, per poi venire ricoverato d’urgenza, stavolta all’ospedale Regina Margherita di. ...