Azienda fallisce | asini all’asta Gli animalisti | non macellateli | Siamo pronti a comprarli noi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Gara di solidarietà attorno a un allevamento di 57a Forcello di San Possidonio, nel Modenese, dopo la pubblicazione di un’asta attorno alla vendita degli animali, disposta dal liquidatore giudiziale. A lanciare l’allarme sulla sorte degli equini, che potrebbero finire alla macellazione, è stata l’organizzazione non governativa Oipa Italia Odv - Organizzazione internazionale protezione animali. "Cinquantasette esemplari– informa Oipa – sono finitia seguito della dichiarazione di fallimento della società proprietaria da parte del Tribunale di Modena. Solo otto non sono macellabili, quindi 49 di rischiano di finire male. Esseri senzienti trattati come merce, come oggetti, finiti in un portale d’aste insieme a biciclette, auto, mobili". La storia dell’allevamento, appartenuto fino all’intervento dei giudici a Daniele Campagnoli, ...

Acciaierie d’Italia, il governo nomina Quaranta come commissario: L’ex Ilva in amministrazione straordinaria per cercare di risolvere la crisi che la opprime e affrontare la questione debiti e rapporti con ArcelorMittal ... theitaliantimes

SAN POSSIDONIO, AZIENDA FALLISCE, 57 ASINELLI ALL’ASTA. L’IRA DI OIPA: Chi non ha mai curiosato su Internet in cerca dell’affare, per poi finire su qualche sito di aste giudiziarie e sfogliare le varie offerte, tra computer ricondizionati, gioielli confiscati e automobil ... tvqui