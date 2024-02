Avellino | operaio muore schiacciato da macchinario

Schiacciato da un macchinario, muore operaio ad Avellino - Notizie - Ansa.it

(Di giovedì 22 febbraio 2024) (Adnkronos) – Undi 52 anni è morto durante un infortunio sul lavoro nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una primissima ricostruzione l’, di una ditta esterna, è rimastoda un. Le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm die le Rsa dello Stabilimento di Pratola Serra hanno dichiarato uno sciopero a partire dalle ore 10.30 per tutta la giornata di oggi. Un altro incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Melilli, in provincia di Siracusa. Unè caduto da una impalcatura ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto si trovano i carabinieri. “A ...