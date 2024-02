Avellino | operaio muore schiacciato da macchinario

- - > Le forze dell'ordine davanti allo stabilimento Stellantis dopo la tragedia - Ansa . Un operaio di 52 anni è morto nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino, nell'area industriale di Pianodardine. La vittima, dipendente di una ditta esterna, sarebbe rimasta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pubblicato il 22 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Undi 52 anni è morto durante un infortunio sul lavoro nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra (). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una primissima ricostruzione l', di una ditta esterna, è rimastoda un. Le segreterie provinciali di Fim, Fiom, Uilm, Fismic ed Uglm die le Rsa dello Stabilimento di Pratola Serra hanno dichiarato uno sciopero a partire dalle ore 10.30 per tutta la giornata di oggi. Un altro incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Melilli, in provincia di Siracusa. Unè caduto da una impalcatura ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto ...