Avellino | operaio 52enne morto in stabilimento Stellantis di Pratola Serra | schiacciato da macchinario nel reparto basamento motore

Stellantis, muore operaio di ditta esterna in stabilimento Pratola Serra: REUTERS/Massimo Pinca MILANO (Reuters) - Un operaio è morto questa mattina nello stabilimento Stellantis (BIT:STLAM) di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Era un uomo di 52 anni che lavorava per ... it.investing

Nuovo incidente mortale sul lavoro: operaio perde la vita: L'operaio - come si legge su AvellinoToday - lavorava per una ditta esterna. Sul posto sono giunti il personale del 118, che ha provato a salvare la vita al 52enne, i Vigili del fuoco, i carabinieri ... napolitoday

Cade da un’impalcatura, operaio in gravi condizioni: Incidente sul lavoro oggi in contrada Pietre Nere, a Melilli, nel Siracusano, dove un operaio è caduto da un’impalcatura. L'uomo, un 58enne originario di Belpasso (Catania), è stato trasferito in ... unionesarda