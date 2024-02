Autostrade e AutoPalio | raffica di lavori e chiusure La mappa dei cantieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Firenze, 22 febbraio 2024 –e disagi in vista su strade etoscane. Ecco iprogrammati per i prossimi giorni.Sul raccordo autostradale Siena-Firenze sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra gli svincoli di San Casciano Sud e Impruneta/Greve in Chianti, dalle 21 di giovedì 22 febbraio alle 6 di venerdì 23. Il traffico sarà deviato sulla strada regionale 2 Cassia con indicazioni sul posto. Chi viaggia in direzione Siena dovrà uscire allo svincolo di Impruneta/Greve in Chianti e rientrerà allo svincolo di San Casciano Sud. Viceversa, chi viaggia in direzione Firenze sarà deviato allo svincolo di San Casciano Sud per rientrare allo svincolo di Impruneta/Greve in Chianti. La chiusura temporanea è necessaria nell’ambito dei ...