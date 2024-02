Ausiliare aggredito a Giugliano | “Accanimento contro categoria ma siamo semplici operai”

Giugliano, ausiliare del traffico aggredito per cinquanta centesimi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Trauma cranico, frattura del setto nasale e arcata dentale danneggiata: è quanto ha riportato l’del trafficogiorni fa da un automobilista. I fatti al Corso Campano. L’ha denunciato il caso alle forze dell’ordine ma fa sapere che le aggressioni allain città avvengono di frequente. Non fa biglietto per L'articolo Teleclubitalia.

