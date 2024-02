Aulas | «La partenza di Mbappé dal PSG deve essere un’opportunità»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Jean-Michel, ex presidente del Lione, ha parlato a RMC Sport della possibiledidal PSG la prossima estate Jean-Michel, ex presidente del Lione, ha parlato a RMC Sport della possibiledidal PSG la prossima estate. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Ladi Kylian è più una questione emotiva, direi, che di realizzazione di accordi commerciali sui diritti televisivi. Kylian è davvero un’epoca, ma è rimasto sette anni al PSG ed è magnifico. Io, nel periodo migliore dell’OL, quando siamo stati campioni ogni anno, e lo siamo stati sette volte consecutive, nessun giocatore è mai rimasto per sette anni. E spesso erano giocatori internazionali. Kylian resta nella Nazionale francese. E conosciamo il suo attaccamento ...