Attraversa fuori dalle strisce pedonali e causa un incidente | condannata a tre mesi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Una donna di 60 anni è stataa treperché hato la strada in un punto in cui non c'erano lee, in questo modo, ha fatto cadere un motociclista che per evitarla ha eseguito una manovra improvvisa. L'uomo ha riportato diverse fratture: la 60enne dovrà risarcirlo con ventimila euro.

PAVIA, 22 FEB - Nel maggio del 2021, in una zona periferica di Pavia, aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e un motociclista di 48 anni, residente ad Albuzzano (Pavia), per

