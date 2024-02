Attese in ospedale | se si sforano i tempi paga la Regione Campani

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Se bisogna aspettare sei mesi o un anno per un esame diagnostico i cittadini hanno diritto a nonre un privato. A partire da quelli urgenti con non più di 72 ore di tempo. Chi lo dice? Il “Piano regionale gestione liste di attesa” (Prgla, ndr) che attua le disposizioni di quello nazionale. In pratica la, quando sfora iprevisti tra quattro classi di priorità per le visite specialistiche o gli esami, deve accollarsi il costo dell’intramoenia o del privato accreditato. Può sembrare una buona notizia in questa fase così drammatica per la sanità campana ma c’è un problema: nessuno o pochissimi sono informati di questo diritto. A spiegare nel dettaglio ie le procedure è un dossier degli attivisti che con il Coordinamento campano per il diritto alla salute lanciano in vista della manifestazione ...