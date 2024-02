Attenzione a questi nemici | il segno che rischia grosso | l' orocopo di Branko

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ecco l'oroscopo didi giovedì 22 febbraio Ariete Siete come l'incredibile Hulk, riuscite a trasformarvi dall'oggi a domani, quando la Luna ritorna positiva, come questa in Leone. Nuovamente il cielo si presenta meraviglioso per la famiglia e per il lavoro, ma il piatto forte è certamente l'amore. Speciale protezione dei pianeti in Acquario, soprattutto di Mercurio e Marte che lavorano in coppia per il vostro successo. Siete in grado di volgere a vostro favore qualsiasi evento. Affermazione, espansione, autorità. Toro Forse non siete così attaccati al denaro come si dice, tutto sommato lo considerate il mezzo necessario per raggiungere determinati traguardi, ma oggi fate bene a tenere sotto controllo anche le spese della casa, della famiglia, dei figli. Mercurio è ancora per un giorno in una posizione che contrasta i vostri interessi, la Luna in Leone ...