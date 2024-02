“Attacchi la polizia”, “Ti querelo”. Lite Cruciani-Parenzo su Navalny

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha esordito punzecchiando il co-conduttore Davidper le sue dichiarazioni nei confronti delle forze dell’ordine sul caso dei manifestati a cui sono stati chiesti i documenti durante le commemorazioni di. “Allora ragazzi, oggi è accaduta una cosa molto molto grave. Un una trasmissione che va in onda di mattina, in un orario abbastanza bizzarro per una trasmissione di attualità, e che si chiama “L’aria che tira” è successa una cosa molto molto grave e vedo già le forze diche reagiscono. Parlo seriamente questa volta. Non è solo goliardia o divertimento come spesso facciamo qui alla Zanzara. C’è un conduttore televisivo, anche abbastanza importante, che di nome fa David e di cognomeil quale ha messo in dubbio il fatto ...