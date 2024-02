Atp Santiago 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo che si svolgerà da lunedì 26 febbraio a domenica 3 marzo sui campi in terra rossa della capitale cilena. Ultimo appuntamento della gira sudamericana e ultimi punti in palio prima di trasferirsi sul cemento americano per il Sunshine Double. A guidare il seeding è il beniamino di casa Nicolas Jarry, seguito dall’argentino Sebastian Baez e dal francese Arthur Fils. Non sono presenti giocatori azzurri nel main draw, mentre ce ne sono vari nel tabellone cadetto, da Luciano Darderi ad Andrea Vavassori, passando per Andrea Pellegrino. ENTRY LIST La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora ...