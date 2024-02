Atletica | Sonia Malavisi non si arrende | “Il dolore alla tibia non passerà Vado avanti con un obiettivo”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nuovo appuntamento con Sprint2U, approfondimento condotto da Ferdinando Savarese in onda sul canale Youtube di OA Sport, che ha avuto l’onore di ospitare, specialista del salto con l’asta, nel suo percorso agonistico, targato 2024. Un’atleta che ha dovuto affrontare non poche difficoltà legate agli infortuni. Il pensiero va in particolare all’operazione del 12 agosto 2021destra per via di una frattura da stress. Tornata a gareggiare nel 2023 con buoni risultati, pur dovendo convivere con qualche postumo dell’intervento chirurgico a cui si è sottoposta, gli obiettivi sono ambiziosi, pensando agli Europei nella sua città, Roma, e sognando di essere alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Quest’anno le sensazioni sono migliori, ma devo comunque convivere con questo problema...

Circuito Podistico ASI Campania Felix, premiati i vincitori dell’edizione 2023: Sonia D’Accindio (Alvignano Running) per la seniores femminile over 40, Anna Santoro (Podistica Sammaritana) per la seniores femminile over 45, Elvira Marinelli (Alvignano Running) per la seniores ... teleradio-news

Caserta. Circuito Podistico Asi ‘Campania Felix’: premiati giovedì i vincitori dell’edizione 2023: Si è svolte giovedì 15 febbraio presso il Comitato Regionale Asi della Campania la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Circuito Podistico Am ... teleradio-news

Bruni-Molinarolo: il duello prosegue in Francia: IN CROAZIA - Primato stagionale per Sonia Malavisi (Fiamme Gialle), 4,41 a Osijek, in Croazia, nell’asta: quarta nella gara vinta dalla greca Eleni-Klaoudia Polak con 4,56. Ottava Virginia Scardanzan ... fidal