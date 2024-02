Atletica leggera - Salto in alto La Pieroni è d’argento Sfiorato l’oro tricolore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dalle gare su pista a quelle su strada fino alla corsa campestre degli atleti più giovani, la Virtus Lucca raccoglie grandi soddisfazioni. Anche dalle atlete cresciute in biancoceleste e che ora vestono maglie di corpi militari. È il caso di Idea(foto) e di Elisa Naldi, entrambe attualmente in forza al Centro sportivo Carabinieri e impegnate nei campionati italiani assoluti indoor di Ancona. Hanno centrato, rispettivamente, l’argentonelin, con la misura di 1.86, a un soffio dal superare l’1.92; e il quarto posto nelin lungo, con la misura di 6.14. Contemporaneamente, a Carrara, prove eccellenti per gli atleti della Virtus nella 10 km su strada, inserita nella "White Marble Marathon". Oltre a Paolo Marsili, in evidenza con il ...