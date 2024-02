Atletica | i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor | Fabbri e Furlani leader | Dosso all’assalto | Iapichino c’è

Atletica, annunciati i convocati dell'Italia per i Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo)

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dileggera, ha diramato le convocazioni per i, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Alla rassegna iridata parteciperanno 21 azzurri (11 uomini e 10 donne). I nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per essere grandi protagonisti in questa rassegna iridata, primo grande evento internazionale di una stagione che culminerà con gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate. Grande attesa per i due alfieri del getto del peso: Leonardo(secondo al mondo quest’anno con la bordata da 22.37 metri firmata a Lievin, nonché argento mondiale outdoor) e Zane Weir (Campione d’Europae lo scorso anno capace di 22.44 all’aperto). Mattia ...