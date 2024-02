Atalantamania: non solo il 4° posto Champions, la Dea punta Milan e Juve!: Non è arrivata mai così in condizione e convinzione ad affrontare il Milan l'Atalanta di mister Gasperini. Reduce da cinque vitorie di fila in campionato, sei in stagione e sette in casa. Non solo può ... calciomercato

Atalantamania: arriva Touré, torna Lookman. Attacco da Champions!: Poche squadre in Serie A possono vantare un attacco così offensivo e abbondante, senza avere rimpianti a salutare una punta di qualità es esperienza come Luis. calciomercato