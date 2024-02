Atalanta | nuovo agente per un baby talento

Atalanta, Carnesecchi si affida a Lucci: cosa cambia sul mercato tra la Juve e una valutazione da 40 milioni

