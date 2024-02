Assunzioni e promozioni | svolta in ospedale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’’Santa Maria’ si dota di una nuova organizzazione, in quella che è considerata una vera e propria rivoluzione nella quale sono coinvolte sia l’area sanitaria, sia quella tecnico-amministrativa. E riguardo al turnover del personale medico, nell’ultimo periodo è stata deliberata l’assunzione di 30 medici, 15 hanno già preso servizio e i restanti lo faranno nelle prossime settimane. Inoltre, sono stati assunti 20 infermieri e 22 operatori sanitari. Dopo oltre un anno di lavoro con le diverse parti coinvolte, il direttore generale Andrea Casciari ha firmato tre delibere che disegnano una mappatura aggiornata della copertura dei servizi. In particolare, "nell’area del Servizio infermieristico tecnico riabilitativo ostetrico, che era quasi del tutto scoperta all’atto dell’insediamento dell’attuale direzione - sottolinea l’Azienda ospedaliera -, l’assetto è ...

