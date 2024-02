Associazione a delinquere | condannate cinque persone legate al clan Batti

gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata STRANIERE CRIMINALI CHE SARANNO QUASI SICURAMENTE TUTTE CONDANNATE

Oltre 500 multe annullate in cambio di favori e regali : 45 indagati (anche 3 vigili) a Lecce per corruzione - falso - associazione a delinquere - Sono 46 le persone indagate dalla Guardia di Finanza di Lecce , coinvolte in un presunto giro di corruzione nel settore della polizia locale. Secondo le indagini ... (ilfattoquotidiano)

Sequestro da 1,5 milioni al genero del boss di un clan casertano: Il locale finirà sotto amministrazione giudiziaria. Già condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento all'immigrazione ... ansa

Da Marsala a Palermo: sbarchi clandestini, chi sono i siciliani fermati: Operazione internazionale contro il traffico di migranti. Dodici persone sono state fermate dagli agenti della Polizia di Stato, a Trapani: organizzavano "viaggi Vip". La Direzione Distrettuale Antima ... informazione

Camorra nel Casertano, sequestrati beni per 1,5 milioni ad affiliato al clan Belforte: Gli agenti della divisione anticrimine di Caserta e del servizio centrale anticrimine hanno eseguito un decreto di sequestro di beni emesso dalla sezione ... pupia.tv