Assemblea di Lega Agli spareggi play off e play out ci sarà il Var I club hanno approvato la riforma sui giovani

(Di giovedì 22 febbraio 2024) C’era anche il presidente Santopadre ieri mattina all’diPro convocata in via straordinaria per l’elezione suppletiva di un nuovo consigliere Federale e in via ordinaria per discutere del progettoe del VAR.di fine stagione ciil Var: è stata infatti accolta con larghissimo favore la proposta di utilizzo del VAR nelle fasioff eout della serie C , dopo l’esperimento nelle semifinali e finali. I temi all’ordine del giorno sono stati preceduti da un intervento del presidente diPro Matteo Marani che ha analizzato e condiviso i risultati ottenuti in un anno di nuova governance. Il presidente del Pescara Daniele Sebastiani è stato eletto nuovo ...