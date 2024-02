Assegno unico, quali sono le maggiorazioni? Dai figli disabili all'età della madre: guida a tutti gli articoli

Leggi tutta la notizia su ilmessaggero

(Di giovedì 22 febbraio 2024). Dal 2024 gli importirivalutati: vanno da un minimo di 57 euro (per uno) per chi ha un Isee oltre 45.574,96 (o non presenta l'Isee) a un massimo di 199,4 euro per...