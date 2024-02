Assegno di inclusione | in arrivo due grandi novità per aumentare le richieste | cosa devi sapere

Assegno di inclusione: in arrivo conversione piattaforma Rdc

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 22 febbraio 2024) L’di, nato per sostituire il rdc, è partito da poco ma sembra che siamo già di fronte a un vero fallimento. I poveri in Italia sono sempre di più, per diverse cause, e non è che stringendo i paletti per l’accesso ai sussidi si eliminano automaticamente. Il Governo sta dunque facendo i conti e deve gestire una realtà che finora ha forse sottovalutato. Il Governo sta pensando di introdurrenell’ADI – Cityrumors.itAd oggi, le domande didiaccettate sono pochissime, la metà di quelle stimate dal Governo stesso: almeno 180 mila sono state rifiutate e anche chi ha avuto la “fortuna” di vedersi accogliere la domanda ha ricevuto e riceverà molti meno soldi rispetto al reddito di cittadinanza. Ma spunta una speranza. A breve l’di ...