Assegni familiari e quote di maggiorazione della pensione | novità INPS poco conosciuta e molti perdono i soldi

Inps: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l’anno 2024

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Riportiamo la comunicazioneinerente la rivalutazione deglie alledi. Con la Circolare numero 31 del 7 febbraio 2024 l’ha reso noti i nuovi limiti di reddito del nucleo familiare per la ricezione deglinonché ledidiapplicate dal 1° gennaio. Messaggiosu(Informazioneoggi.it)Le famiglie con figli a carico fino ai 21 anni (senza limiti di età in caso di figli con disabilità) percepiscono dal 2022 l’Assegno Unico Universale, una misura che ha inglobato diversi ...

