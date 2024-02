Assange non è Navalny Ma l' America non sia come la Russia

Zuppa di Porro. Salvini e Navalny . E Travaglio riparla di Assange . Ferrara e Capezzone: non sono la stessa cosa cari miei. Battaglia sul terzo mandato. La Todde non ... (nicolaporro)

Firma anche tu la petizione di IoScelgo per chiedere la liberazione di Julian Assange Mentre scrivo per commemorare due giovani assassinati nel cuore dell’Europa, non ... (ilfattoquotidiano)