Assange, Ascari: "In ballo c'è la libertà, non solo dell'informazione" | LA NOTIZIA

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 febbraio 2024) La Corte di giustizia britannica sul casoha rinviato la decisione. Stefania, deputata M5S, si aspettava lo slittamento e soprattutto che cosa potrebbe significare? “A mio avviso si tratta di un’apertura perché hanno dato tempo alla difesa diper integrare la documentazione. Credo sia un segnale positivo. Quello che a me ha fatto venire i brividi è stata l’arringa del team legale degli Stati Uniti perché hanno addirittura sostenuto che quanto emerso circa l’intenzione della Cia di ucciderequando si trovava nell’ambasciata dell’Ecuador, non pregiudica il processo e comunque non è attinente al caso. Poi hanno parlato di violazioni di leggi internazionali ma senza presentare alcun caso o allegare prove. Invece una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata la gente qui a Londra. Pioveva ...