Ascolti tv ieri | GF misero | Italia 1 batte Mare Fuori Male doc Sanremo

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Glitv dimercoledì 21 febbraio 2024 hanno registrato per Grande Fratello su Canale 5 2.218.000 spettatori, 17.5% di share. Su Rai 1 Perché? è stato visto da 1.607.000 telespettatori, share 11.8%; su Rai3 Chi l'ha Visto? ha ottenuto 1.707.000 spettatori, 10.6% di share. Su Rai24 ha conquistato 1.198.000, 7.2% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali:1 film Taken La Vendetta 1.414.000, 7.6% Rete 4dal Coro 745.000, 5.3% La7 Una Giornata Particolare La Violenza su Artemisia Gentileschi 859.000, 4.8% Tv8's Got Talent 619.000, 3.6% NOVE film Colpevole d'Innocenza 434.000, 2.5%.tv ...

