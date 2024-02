Ascolti TV | dati Auditel di ieri | mercoledì 21 febbraio 2024

Gli ascolti tv di mercoledì 21 febbraio: chi ha vinto tra Perchè Sanremo è Sanremo e Grande Fratello

(Di giovedì 22 febbraio 2024)TV: idei programmi più visti di21, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il documentario Perché Sanremo è Sanremo? ha totalizzato 1607 spettatori (11,80% di share). La puntata del Grande Fratello su Canale5 ha conquistato in media 2218 spettatori (share 17,51%). Il film Taken – La Vendetta su Italia1 ha realizzato 1414 spettatori (7,59%); su Rai2 la serie tv Mare Fuori 4 ha portato a casa 1187 spettatori (6,36%) nel primo episodio e 1211 (8,72%) nel secondo, mentre la puntata del programma Chi l’ha visto? su Rai3 ha avuto 1707 spettatori (10,55%). Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal coro ha totalizzato 745 ...