Artificiale ma non troppo intelligente | ChatGpt impazzisce e dà risposte a caso E Google sospende Gemini per i troppi errori

Intelligenza artificiale, il Mit avverte: "Troppo costosa per rimpiazzare l'uomo"

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E’ bastata qualche ora di “impazzimento” per scatenare l’ironia sul web: parliamo di, l’intelligenzatestuale di OpenAi che giovedì 22 febbraio ha iniziato a generare frasi senza senso, con parole inesistenti e mischiando inglese e spagnolo. A detta della azienda, la causa sarebbe un intervento di ottimizzazione della piattaforma, poi risolto con un successivo aggiornamento. Naturalmente non hanno tardato ad arrivare sui social gli screenshot. “Muchas gracias per la tua comprensione. Sono sicuro che d’ora in poi avremo un dialogo limpido come l’acqua” è solo una delle frasi diffuse online. Ma anche delle linee con “Happy listening!” o la testimonianza di cercava di controllare un codice informatico il chatbot divagava e cambiava discorso. L’episodio, come ricorda il sito Ars Technica, è simile ai problemi con Microsoft Bing Chat ...