Arrampicata sportiva | Coppa Italia Boulder 2024 | a Ferrara la seconda tappa Diretta su Sportface TV

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Grande attesa per ladel circuito di, in programma sabato 24 e domenica 25 febbraio al centro diDeva Wall di. Un appuntamento che sarà trasmesso instreaming sul canale ufficiale YouTube FASI (https://www.youtube.com/@federclimb) e sulla piattaforma OTTTV (https://tv..it/) e che vedrà al via 62 atlete e 84 atleti. Occhi puntati sui protagonisti della prima: Pietro Biagini (Kundalini Milano), Pietro Vidi (Arco Climbing) e Michael Piccolruaz (Fiamme Oro), nonché Federica Papetti (Rock Brescia ASD), Giulia Medici (SSD Sport Promotion) e Leonie Hofer (AVS Passeier), che a Prato erano saliti ...

