Arnautovic | è il tuo momento! Senza Thuram più responsabilità

Inter, Arnautovic: 'Spiace per Thuram, ma io entro per fare la differenza. Ora vinciamo anche a Madrid'

(Di giovedì 22 febbraio 2024)scenderà quasi certamente in campo da titolare in Lecce-Inter. L’attaccante, vista l’asdi, dovrà essere più efficace in zona gol STEP-UP – Lo stop di Marcus, che ne avrà per circa 15 giorni dopo l’infortunio accusato in Inter-Atletico Madrid, promuovea ruolo di titolare. L’austriaco, match-winner dell’andata degli ottavi di Champions League, sarà quasi certamente titolare domenica contro il Lecce. E al Via del Mare dovrà continuare ad incidere, come fatto nelle ultime partite: l’ex Bologna trova il gol da due partite consecutive e, al netto di alcuni clamorosi errori, specie contro l’Atletico Madrid, sembra aver trovato una discreta forma e continuità. Quella che sembra mancare, apparentemente, è la forza mentale: lo si intuisce dalle reazioni, plateali, ...