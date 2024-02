Armiamoci | si parte | perché l’Italia si sta dotando di nuovi carri armati

TERZA GUERRA MONDIALE: ARMIAMOCI E PARTITE! - icebergfinanza

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 febbraio 2024), si. Non c’è spazio per l’ironia di fronte al voto della Commissione Difesa della Camera dei deputati, che ieri l’altro ha approvato l’acquisto di 272tedeschi Leopard, per una spesa complessiva di 8 miliardi e 246 milioni di euro. Il programma per avere i Leopard 2A8, questo il modello scelto che costa 30 milioni di euro chiavi in mano, si articolerà in 14 anni (fino al 2037). In un primo step (2024-2026) si procederà con la preparazione e nella seconda (2027-2037) si passerà all’acquisizione di 132 tank con la bandierina italiana. Andranno a formare due reggimenti, oltre ad altri 140 per piattaforme corazzate (obiettivo massimo) da destinare alle unità delle brigate pesanti, medie e leggere, ai reggimenti del Genio, quelli logistici dell’Esercito e agli istituti di ...