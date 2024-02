Aquaponic Design lancia a My plant Garden DWT 2 0 in Liquid Wood

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Possibile costruire impianti verticali, in idroponica e acquaponica senza utilizzare plastica rigida termoformabile, startup innovativa e spinoff dell'Università di Bologna, presenta a My, la fiera internazionale del verde professionale - a RHO Milano dal 21 al 23 febbraio 2024 -, una novità per il settore dell'agricoltura fuori suolo e dell’allestimento di giardini