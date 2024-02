Aquaponic Design lancia a My plant Garden DWT 2.0 in Liquid Wood - Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Aquaponic Design, startup innovativa e spinoff dell’Università di Bologna, presenta a Myplant Garden, la fiera internazionale del verde ... (calcioweb.eu)

Aquaponic Design lancia a My plant Garden DWT 2.0 in Liquid Wood - Milano, 22 feb. (Adnkronos) - Aquaponic Design, startup innovativa e spinoff dell'Università di Bologna, presenta a Myplant Garden, la fiera internazionale del verde ... (liberoquotidiano)