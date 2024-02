“Apri o la butto giù” | calci e pugni alla porta in piena notte | donna perseguitata dall’ex accusa malore

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Giorni difficili sul territorio pontino per ciò che riguarda la violenza sulle donne. Storie di maltrattamenti e di uomini aggressivi che spesso non si rassegnanofine delle relazioni: non solo Cisterna, episodio inquietante anche a Fondi. La vicenda. Stalking in provincia di Latina (ilcorrieredellacitta.com)Ancora scossi per il duplice femminicidio avvenuto a Cisternavigilia del giorno di San Valentino, a Latina e provincia (ma non solo) continuano a registrarsi casi di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di donne. Spesso vittime di ex compagni che non si rassegnanofine della relazione. La storia che vi raccontiamo oggi arriva da Fondi: e soltanto l’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di evitare il peggio. Cerca di sfondare il portone blindato della ex: paura a Fondi I fatti nei giorni scorsi. ...