Apre il Centro antifumo | ecco come funziona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) "Accendi una passione non la sigaretta!" è lo slogan del neoistituitoAst Ancona (Caf), che si inserisce in un programma di prevenzione e formazione per il contrasto al tabagismo. Il Caf è un Servizio che offre trattamenti integrati (psicologici, medici e farmacologici) per smettere di fumare, mettendo a disposizione una équipe multidisciplinare di specialisti. Si accede al Caf tramite prenotazione con impegnativa specifica del medico curante e pagamento del ticket sanitario (prenotazione tramite Cup, sportelli o numero verde 800098798). Il programma diagnostico-terapeutico comprende una iniziale valutazione psicologica clinica comprensiva di due incontri presso la palazzina 13 dell’ex Crass di Ancona, successiva valutazione Pneumologica completa presso l’Ospedale “Carlo Urbani” di Jesi e trattamento psicoterapeutico di gruppo nelle ...