Anziana costretta a mangiare cibo nocivo fino alla morte. Arrestata la nipote: "Voleva l'eredità" (Di giovedì 22 febbraio 2024) Avrebbe provocato la morte di una prozia di 80 anni, facendole ingerire cibo che la donna non avrebbe dovuto mangiare (dovendosi alimentare solo di omogeneizzati), facendo ricondurre il decesso a cause naturali. Uno stratagemma architettato per poter beneficiare dell'eredità. È l'accusa contestata dalla Procura di Catania a una pronipote della vittima, che è stata Arrestata da carabinieri della stazione di Aci Castello con il supporto di militari dell'Arma della compagnia di Acireale e di Asiago (Vicenza). La donna è stata posta ai domiciliari, con l'uso del braccialetto elettronico, accusata di circonvenzione di incapace e omicidio aggravato.

