Antonio Tajani | Imminente accordo bilaterale di sicurezza con Kiev

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roma - Durante un'audizione alle Commissioni riunite Esteri della Camera e Esteri e Difesa del Senato, il vicepremier e ministro degli Esteriha annunciato l'intenzione di procedere con undi cooperazione,e difesa con l'Ucraina nei prossimi giorni.ha sottolineato l'importanza di fornire all'Ucraina i mezzi necessari per difendersi, ribadendo l'impegno per l'indipendenza territoriale del paese e condannando l'aggressione russa. L'in discussione, secondo, rappresenta un importante messaggio a favore della difesa del diritto internazionale e mira a fornire un sostegno strutturato a. Il ministro ha informato le commissioni parlamentari dell'avvio dei negoziati per la firma ...