Antonino Ruggiero nuovo Ceo di Boldyn per l’Italia

(Di giovedì 22 febbraio 2024)Networks, uno dei maggiori host provider neutrali al mondo, annuncia la nomina dicomeChief Executive Officer per.Prima della sua nomina a Ceo,ha ricoperto il ruolo di Chief Technology Officer dal momento dell’ingresso diNetworks nel mercato italiano, “apportando – si legge in una nota – un contributo fondamentale nello sviluppo del business nel Paese, compresa la definizione di #Roma5G, progetto che vedrà l’installazione della prima infrastruttura 5G avanzata della capitale italiana”. In precedenza,ha ricoperto posizioni apicali in Tim Brasile, Tim Italia e Omnitel (Vodafone Italia). Il manager vanta, dunque, una vasta esperienza nella realizzazione e gestione di reti complesse ...

