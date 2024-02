Anticipazioni Amici del 22 02 24 | un allievo eliminato | altri tre accedono al serale

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 25 febbraio 2024: ospite e sfide | SPOILER

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ecco lesulla prossima puntata didi Maria De Filippi, il fortunato talent show di Canale 5. Cosa accadrà nell’appuntamento pomeridiano con23 in onda il 25 febbraio? Ecco tutte lediffuse dall’account GossipTv: Ospiti: Alessandra Amoroso, Fiorella Mannoia e Rebecca Antonaci, protagonista del film Finalmente l’alba. Lucia, Mida e Petit al; Gara canto giudicata da Fiorella Mannoia, Fabrizio Moro e Drillionaire: Petit Lil Jolie Mida Ayle Kia Nahaze Malia Malìada Rudy perché è arrivato ultimo. Il prof dice di dover prendere le sue responsabilità. In più, Rudy dice ad Anna di ragionare su Nahaze e Ayle, chiedendo di farli cantare. Per la Pettinelli non è necessario e fa cantare solamente Oro Oro Oro a Nahaze. Gara ballo ...