Anticipazioni Amici 23 | puntata di domenica 25 febbraio 2024 | altri due allievi al Serale?

notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni Amici 23, spoiler nuova registrazione 22 febbraio 🔴 Emma non La puntata di domenica 24 settembre ha segnato l'avvio del

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Oggi, giovedì 22, ci sarà la registrazione della ventunesimadi23 che andrà in onda su Canale 525e grazie allescopriremo quali saranno gli ospiti e i giudici che saranno presenti nello studio di Maria De Filippi durante le riprese e qualiverranno ammessi al. Allo stesso modo verremo a sapere se ci sono state sfide o addirittura eliminazioni. Nel frattempo, sembra che due cantanti siano in lizza per ricevere la maglia dorata dai propri professori: trattasi di Mida e Petit. Sarà davvero così? Lo sopriremo tra pochissimo! ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…23, i prof svelano per errore chi sono ...