Antetokounmpo senza filtri a The Athletic sul momento dei suoi Bucks

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In attesa del rush finale, che ci regalerà tante emozioni e soprattutto gli attesissimi verdetti stagionali, in piena pausa dopo l’All-Sta week-end tenutosi ad Indianapolis, la stella dei MilwaukeeGiannissi è reso protagonista con un’intervista al giornale americano “The”, dove il fenomeno greco, con un linguaggio colorito, analizza la situazione della franchigia del Wisconsin in questi ultimi mesi. Negli ultimi dieci mesi il roster del greco ha subito numerosi cambiamenti, un nuovo proprietario, il cambio recente di allenatore, gli infortuni e l’arrivo di Damian Lillard. Il fenomeno in maglia 34 così si è espresso a “The”: «È stato difficile poiché molte cose sono cambiate, e ci sono stati troppi infortuni. (…) Possiamo incominciare dal proprietario (e qui il greco usa una ...

Antetokounmpo show - Lakers ok senza LeBron - sorride Fontecchio - Per il fuoriclasse greco miglior prestazione in carriera con 64 punti MILWAUKEE (USA) - "Inarrestabile. Nell'uno contro uno non puoi difendere contro di lui". Adrian ... (ilgiornaleditalia)

NBA, Giannis Antetokounmpo: "I Bucks sono la squadra di Damian Lillard": In una lunga intervista concessa a "The Athletic" la stella di Milwaukee ha parlato della stagione complicata vissuta fin qui dai Bucks, senza tirarsi indietro a proposito del cambio in corsa avvenuto ... sport.sky

NBA - Milwaukee Bucks, un altro sfogo di Giannis Antetokounmpo: Giannis Antetokounmpo, fuoriclasse dei Bucks, ha utilizzato il tempo libero per l'All star Game per raccontare il suo stato d'animo in una lunga intervista rilasciata a The Athletic in relazione alle ... pianetabasket

LBA - La Pallacanestro Varese è tornata al lavoro senza Mannion: La Pallacanestro Varese si è ritrovata ieri mattina, al Campus, per riprendere gli allenamenti, ovviamente senza Nico Mannion, che è impegnato con la Nazionale Italiana nelle due gare di ... pianetabasket