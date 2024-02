Ansia e stress | un bolognese su due ne soffre Ecco i dati choc e come accedere al bonus psicologo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Bologna, 22 febbraio 2024 – Bolognesiati e ansiosi, ma pochi si fanno aiutare. Per molti affrontare la vita col sorriso è tutt’altro che scontato:e altre emozioni negative rappresentano la battaglia quotidiana di tanti che abitano sotto le Due Torri, anche se spesso rinunciano a farsi aiutare per via dei costi. Scared woman at home looking through the shutters La ricerca di Unisalute e Nomisma A rivelarlo è la nuova ricerca dell’Osservatorio sanità di UniSalute, che insieme a Nomisma ha interrogato i bolognesi sui temi legati alla salute psicologica. Guardando all’anno appena trascorso, a Bologna il 45% degli intervistati dichiara di aver faticato a mantenere il buon umore: oltre uno su tre (36%) dice di aver avuto molti alti e bassi, e un altro 9% di essere stato prevalentemente giù di morale. Meno di uno ...