Annullato lo spettacolo di Drusilla Foer al Teatro Rossini di Pesaro

(Di giovedì 22 febbraio 2024), 22 febbraio 2024 – A causa dell’improvvisa indisposizione che ha colpito, lo‘Venere nemica’ previsto aldida oggi, giovedì 22 febbraio, a domenica 25 febbraio, nella stagione di prosa promossa dal Comune dicon l’Amat, non avrà luogo. Sarà cura degli organizzatori comunicare le date di recupero dello. Informazioni:0721 387621, Amat 071 2072439. Venere nemica L’iconica signora dallo stile unicoporta in scena con Venere Nemica, un testo ispirato alla favola di Apuleio Amore e Psiche, riletta in modo croccante, divertente, commovente, a tratti tragico, che tocca ...

