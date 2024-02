“Andate a chiamare Greta” Grande Fratello | Grecia mobilita tutta la Casa | arriva il messaggio aereo

A San Valentino andate a vedere Past Lives: trama, cast, trailer

(Di giovedì 22 febbraio 2024), la puntata di ieri lascia strascichi. L’eliminato della puntata è stato Stefano mentre si è aperto un nuovo duro confronto tra Beatrice e Maddaloni con l’attrice che mosso pesanti accuse. Tutto è partito quando Simona Taglia ha dato del burattinaio e Marco. Il judoka ha immediatamente replicato: “Io mi sento un signore. Burattinaio? Mi fa sorridere. Prima era Giuseppe Garibaldi, adesso sono io. Loro parlano di me, io di loro non parlo mai”. >> “Si prende il posto dell’amata collega”. Pierluigi Diaco, terremoto per il programma Rai. E si mette in mezzo la politica “Stanno lì come quegli animali che stanno negli angoli più bui a parlare degli altri. Con Beatrice una volta abbiamo avuto uno scontro ed è stato faccia a faccia”. Ad accendere la miccia ci ha pensato Signorini che ha chiesto a Beatrice un parere. “Sto ancora ...