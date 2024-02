Ancora aperta la mostra sul Carnevaletto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Resta visitabile fino al gran finale, in programma sabato prossimo, lafotografica, ma anche documentaria, artistica, storica ed artigianale sull’esperienza, nel corso degli anni, del Carnevale di Orbetello. Allestita dall’associazione "da tre Soldi", insieme al Comune, con i ragazzi delle scuole elementari e dei centri cittadini socio-educativi, laè stata realizzata al piano terra della sala espositiva del palazzo del "Frontone di Talamone" L’esposizione viene visitata ogni giorno da decine di appassionati ed è propedeutica, come ricorda Giorgio Stefanizzi, presidente Associazione Carnevale "alla realizzazione, insieme al Comune, della Casa del Carnevale". "Qui – prosegue Stefanizzi – sarà esposta in via permanente, come in un museo, quella che è stata storia delda tre ...