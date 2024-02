Amici 23 registrazione puntata 25 02 | news Malìa | Mida | Lucia | Petit

Amici 2024 anticipazioni spoiler registrazione puntata 25 febbraio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Domenica 25 febbraio 2024 andrà in onda una nuovadidi Maria De Filippi, quellanel pomeriggio del 22 febbraio. Oggi i protagonisti di questa edizione si ritrovati di nuovo in studio e grazie alle anticipazioni è possibile scoprire cos’è successo. Tra ospiti, classifiche e maglie del Serale c’è anche stata un’eliminazione.è stato eliminato. Dunque, il giovane rapper dopo la breve esperienza nel talent show non potrà prendere parte all’ultima fase del programma di Maria De Filippi. Altri tre allievi, invece, hanno avuto l’accesso.23di oggi: Alessandra Amoroso e Mannoia ospiti Leggi anche:23, chi è: nome vero, età, fidanzata, social e curiosità Leggi anche: ...

Sardegna, si rivede Solinas. Gara ad evitarlo tra gli ex alleati: Cioè degli alleati, che non sono più tanto amici e che hanno fatto di tutto per non averlo ai propri eventi elettorali. “Far dimenticare Solinas” è stato il mantra della campagna elettorale di Paolo ... lanotiziagiornale

Amici 23, spoiler 21° speciale: Mida in maglia oro, ospiti Amoroso e Mannoia: Il serale di Amici inizierà tra circa un mese (la prima puntata è fissata per sabato 23 marzo) e i professori sono al lavoro per scegliere tutti gli allievi che si esibiranno in prime time. Le ... it.blastingnews

Amici 23 anticipazioni domenica 25 febbraio: un eliminato, tre allievi al Serale: Malìa eliminato, chi sono gli allievi ammessi al Serale Manca sempre meno alla puntata di Amici 23 di domenica 25 febbraio e nelle ultime ore si è svolta ... lanostratv