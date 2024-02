Ambiente | per tutelare il litorale dalla Darsena Europa serve un progetto innovativo

Via Sarfatti 25 - Come e' green il diritto - Focus

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Pisa, 22 febbraio 2024 – “Chiediamo al più presto alla Regione Toscana un tavolo tecnico per presentare una proposta innovativa per la compensazione sulpisano degli effetti della realizzazione della. Certamente siamo favorevoli alla nuova infrastruttura che può consentire lo sviluppo economico non solo del porto di Livorno ma dell’intero territorio regionale. Ma vogliamo anche garanzie per il nostro, sia sul piano ambientale e naturalistico che economico”. Lo ha detto il sindaco Michele Conti in occasione della presentazione del terzo studio tecnico, commissionato dal Comune di Pisa, sulla quantificazione degli effetti sulpisano della. “Non ci convincono gli strumenti proposti - ha continuato Conti -, quali ...

Un avviso per individuare i 'custodi del lago': le associazioni cureranno la Gherardesca insieme al comune: Un avviso pubblico per trovare i “Custodi del lago”, ovvero l'associazione ... E' questo uno dei temi affrontati dall'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro e dalla biologa Arianna Chines, martedì ... lagazzettadilucca

Ci sarà un consiglio regionale straordinario sullo smog: Soddisfazione dal Patto Civico, che già martedì scorso (e, per iscritto, giovedì mattina) aveva chiesto che l'assessore all'ambiente Giorgio Maione riferisse in aula sulla grave situazione in merito ... milanotoday

Rischio idrogeologico, Merra: 30 mln di euro alla Basilicata: Destinate alla regione Basilicata risorse per oltre 30 mln di euro nel 2024 per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati alla messa in sicurezza dei territori. Lo dichiara il Co ... lasiritide