Amadeus | sarà Will Sharpe a interpretare Mozart nella nuova serie di Sky

Amadeus, Will Sharpe sarà Mozart nella nuova serie tv di Sky

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 22 febbraio 2024)di Sky dal titolo. L’attore, apprezzatoseconda stagione di The White Lotus,il protagonista del progetto creato da Joe Barton che racconta la vita del grande compositore Wolfgang, show prodotto da Two Cities Television in associazione con Sky Studios.è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli in TV. Oltre al già citato The White Lotus di lui si ricordano le interpretazioni in Casualty, Sirens, Sherlock e Babylon. Gli altri interpreti dovrebbero essere annunciati a breve.è l’adattamento televisivo dell’opera teatrale di Peter Shaffer, ...