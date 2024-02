il cui prezzo sul mercato è in calo costante da mesi. Il metalli sono impiegati per lo più nella costruzione di macchine a benzina In quello stesso documento si evidenziava un altro dato, ovvero

Altro calo di benzina e diesel. Ma il nuovo rincaro è dietro l'angolo (Di giovedì 22 febbraio 2024) Qualche altra buona notizia sui carburanti. È ancora in calo la quotazione internazionale del gasolio, in lieve rialzo quella della benzina (nuovi rincari in vista?). Scendono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in particolar modo per i maggiori marchi, mentre per le pompe bianche si registrano ancora aggiustamenti al rialzo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,865 euro/litro (invariato, compagnie 1,869, pompe bianche 1,855), diesel self service a 1,836 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,840, pompe bianche 1,827). benzina servito a 2,004 euro/litro (-1, compagnie ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di giovedì 22 febbraio 2024) Qualche altra buona notizia sui carburanti. È ancora inla quotazione internazionale del gasolio, in lieve rialzo quella della(nuovi rincari in vista?). Scendono le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, in particolar modo per i maggiori marchi, mentre per le pompe bianche si registrano ancora aggiustamenti al rialzo. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,865 euro/litro (invariato, compagnie 1,869, pompe bianche 1,855),self service a 1,836 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,840, pompe bianche 1,827).servito a 2,004 euro/litro (-1, compagnie ...

